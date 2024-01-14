Девушка Карл-Энтони Таунса рассказала об ужасном инциденте с их собакой

Девушка бигмена «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунса Джордин Вудс поделилась в социальных сетях историей о том, как их собака подверглась нападению со стороны другой собаки.

Фото: Из личного архива

«Купили нашей девочке десерт, потому что ей сегодня сняли швы. Прямо перед Рождеством она была атакована другой собакой, намного большего размера, а владелец быстро сбежала на машине. Пришлось сделать две операции, но сейчас ей намного лучше!

Мораль истории такова, что нужно всегда быть на стороже и держать собаку за поводок. На улицах бывают сумасшедшие владельцы собак. Я рада, что мы оставили эту ситуацию позади», — написала Вудс в собственном профиле социальной сети.

Таунс встречается со своей девушкой с 2020 года.

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