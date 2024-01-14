Шакил О'Нил объяснил, почему он не рассматривает тренерскую деятельность

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне ведущий на TNT Шакил О'Нил признался, что не рассматривает тренерскую деятельность после завершения профессиональной карьеры баскетболиста.

«Рассматривал ли я возможность тренировать, например, сейчас «Лейкерс»? Нет, никогда. И знаете почему? Потому что я бью людей. Если я скажу тебе что-то сделать, а ты этого не сделаешь, я тебя просто ударю», — сказал О'Нил во время своего подкаста.

Шакил О'Нил — 15-кратный участник Матча всех звёзд НБА и член Зала славы баскетболиста. О'Нил трижды признавался MVP финальных серий, а также один раз — в регулярных сезонах. Шакил успел поиграть в шести разных командах.

Шакил О'Нил зажёг на музыкальном фестивале в Сан-Франциско: