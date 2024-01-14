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Шакил О'Нил объяснил, почему он не рассматривает тренерскую деятельность

Шакил О'Нил объяснил, почему он не рассматривает тренерскую деятельность
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне ведущий на TNT Шакил О'Нил признался, что не рассматривает тренерскую деятельность после завершения профессиональной карьеры баскетболиста.

«Рассматривал ли я возможность тренировать, например, сейчас «Лейкерс»? Нет, никогда. И знаете почему? Потому что я бью людей. Если я скажу тебе что-то сделать, а ты этого не сделаешь, я тебя просто ударю», — сказал О'Нил во время своего подкаста.

Шакил О'Нил — 15-кратный участник Матча всех звёзд НБА и член Зала славы баскетболиста. О'Нил трижды признавался MVP финальных серий, а также один раз — в регулярных сезонах. Шакил успел поиграть в шести разных командах.

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