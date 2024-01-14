Инсайдер назвал позицию «Лейкерс» по Остину Ривзу при возможном обмене Мюррея

Североамериканский журналист и обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке высказался по поводу возможного обмена атакующего защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея в «Лос-Анджелес Лейкерс» с участием атакующего защитника Остина Ривза.

«Тем не менее «Лейкерс» не проявили интереса к обмену Ривза, несмотря на некоторый спад в обороне в этом сезоне. И даже если бы они действительно обменяли его на Мюррея, есть весомый скептицизм — едва ли получится сдвинуть дело с мёртвой точки», — приводит слова Войке Los Angeles Times.

В нынешнем сезоне 27-летний Мюррей принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 21,3 очка, пять результативных передач и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 39,7. Тем временем на счету Ривза 15,1 очка, 5,2 передачи и 4,3 подбора.