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Девин Букер высказался о совместном выступлении с Кевином Дюрантом

Девин Букер высказался о совместном выступлении с Кевином Дюрантом
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Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал совместное выступление со звёздным лёгким форвардом Кевином Дюрантом в одной команде.

«Важно иметь рядом с собой такого партнёра, как он, который вселит в тебя столько уверенности и позволит тебе зажигать», — сказал Букер во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 27-летний Букер принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 26,3 очка, 7,7 передачи и 4,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48, трёхочковых — 37,7.

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