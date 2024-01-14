Девин Букер высказался о совместном выступлении с Кевином Дюрантом

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал совместное выступление со звёздным лёгким форвардом Кевином Дюрантом в одной команде.

«Важно иметь рядом с собой такого партнёра, как он, который вселит в тебя столько уверенности и позволит тебе зажигать», — сказал Букер во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 27-летний Букер принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 26,3 очка, 7,7 передачи и 4,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48, трёхочковых — 37,7.