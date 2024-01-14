Бывший игрок «Чикаго»: фанаты «Буллз», давайте будем лучше

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Жоаким Ноа высказался по поводу инцидента с вдовой бывшего генерального менеджера «Чикаго Буллз» Джерри Крауза во время вчерашнего матча «Чикаго» — «Голден Стэйт».

«Фанаты «Буллз», давайте будем лучше. Все эти легенды заслуживают нашего уважения за то, сколько счастливых моментов они подарили всем нам. Уважение семье Крауза», — написал Ноа в своих социальных сетях.

Джерри Крауз — шестикратный чемпион НБА во главе «Чикаго». Он дважды признавался лучшим генеральным менеджером года. Краузе был генменеджером «Буллз» в период с 1985 по 2003 годы. Отметим, что он погиб в марте 2017 года.