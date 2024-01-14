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Бывший игрок «Чикаго»: фанаты «Буллз», давайте будем лучше

Бывший игрок «Чикаго»: фанаты «Буллз», давайте будем лучше
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Жоаким Ноа высказался по поводу инцидента с вдовой бывшего генерального менеджера «Чикаго Буллз» Джерри Крауза во время вчерашнего матча «Чикаго» — «Голден Стэйт».

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
131 : 140
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Дерозан - 39, Уайт - 25, Лавин - 25, Вучевич - 14, Уильямс - 9, Карузо - 6, Досунму - 6, Драммонд - 5, Терри - 2, Картер, Крэйг, Тэйлор
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Карри - 27, Куминга - 24, Уиггинс - 17, Джексон-Дэвис - 13, Шарич - 12, Луни - 9, Подзиемски - 5, Джозеф - 2, Робинсон - 1, Грин, Киньонес

«Фанаты «Буллз», давайте будем лучше. Все эти легенды заслуживают нашего уважения за то, сколько счастливых моментов они подарили всем нам. Уважение семье Крауза», — написал Ноа в своих социальных сетях.

Джерри Крауз — шестикратный чемпион НБА во главе «Чикаго». Он дважды признавался лучшим генеральным менеджером года. Краузе был генменеджером «Буллз» в период с 1985 по 2003 годы. Отметим, что он погиб в марте 2017 года.

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