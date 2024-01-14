Име Удока высказался об увольнении из «Бостона» из-за интимной связи с сотрудницей клуба

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока высказался о своём увольнении из «Бостон Селтикс» в сезоне-2022/2023 за интимную связь с сотрудницей организации.

«Дело не сделано. Отношения, которые мы построили, и люди, на которых я повлиял. Вот это было самым важным.

За год у меня сложилось много взаимоотношений, и, очевидно, хочется получить шанс вновь наладить их с составом, с которым, как ты чувствовал, что сможешь развиваться и расти. Значит, я подвёл людей. Говорю об игроках, тренерах и всех остальных, на кого это повлияло.

Это то, что я хотел сказать – я подвёл некоторых людей. Но мы всё обсудили, я виделся с некоторыми из них летом и регулярно общался. Это пройденный этап», – приводит слова Удоки ESPN.