Дуайт Ховард добился опеки над 13-летней дочерью

Бывшая звезда НБА Дуайт Ховард одержал победу в борьбе за опекунство над 13-летней дочерью Лейлой от своей бывшей подруги Тиффани Рендер.

Суд вынес временное постановление о предоставлении Ховарду права основной опеки после его обвинений в адрес Рендер в различных недостатках воспитания.

Изначально Ховард согласился на соглашение об опеке в январе 2023 года, по которому Рендер получала первичную опеку, а он — вторичную. Однако в ноябре 2023 года Ховард подал прошение о лишении Рендер опеки, утверждая, что она переехала, не уведомив его, лишила его доступа к их дочери и позволила Лейле участвовать в неподобающей деятельности, включая появление в реалити-шоу «Жены баскетболистов Орландо».

Бывшая звезда НБА обвинил Рендер в том, что она не смогла создать здоровую обстановку в семье, указав на видеоролики Лейлы в TikTok и ее неподобающее поведение. Ховард потребовал основной опеки над ребенком и прекращения выплаты алиментов в размере $ 3 000 в месяц.

Рендер отвергла обвинения, заявив, что {овард был в курсе ее планов по переезду и что обвинения в эксплуатации их дочери были ложными. Она выступала против изменения условий опеки, подчеркивая планы {оварда переехать за границу.

Выслушав показания и доказательства обеих сторон, судья решил, что основная опека должна быть немедленно передана Дуайту Ховарду.