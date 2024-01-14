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«Детройт» завершает сделку с «Вашингтоном» по обмену Багли на Галлинари

«Детройт» завершает сделку с «Вашингтоном» по обмену Багли на Галлинари
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В скором времени будет объявлено о сделке между «Детройт Пистонс» и «Вашингтон Уизардс» по обмену Марвина Багли, Айзеи Ливерса и двух пиков второго раунда на форвардов Данило Галлинари и Майка Мускалу. Об этом сообщает известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

В нынешнее межсезонье Галлинари был обменян в «Вашингтон» как одна из частей сделки по переходу латвийского баскетболиста Кристапса Порзингиса в «Селтикс».

Данило выступает в лиге с 2008 года, когда был задрафтован «Нью-Йорк Никс» под шестым общим номером на драфте.

Марвин Багли является вторым номером драфта-2018. На протяжении первых четырёх сезонов баскетболист выступал за «Сакраменто», после чего перешёл в «Детройт», за который выступает по сей день.

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