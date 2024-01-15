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Джордж рассказал, кого из игроков прошлого ему напоминает новичок «Нью-Орлеана» Хоукинс

Джордж рассказал, кого из игроков прошлого ему напоминает новичок «Нью-Орлеана» Хоукинс
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался об атакующем защитнике и новичке «Нью-Орлеан Пеликанс» Джордане Хоукинсе. В частности, Джордж сравнил Хоукинса с Рэем Алленом и Майклом Реддом.

«Он больше похож на Майкла Редда и молодого Рэя Аллена. Просто снайпер», — сказал Джордж во время своего подкаста.

В нынешнем сезоне 21-летний Хоукинс принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 10,7 очка, 2,8 подбора и 1,5 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,1, трёхочковых — 37,9. Защитник, в свою очередь, был выбран на минувшем драфте НБА под общим 14-м номером.

Достижение Хоукинса:
Новичок «Нью-Орлеана» Хоукинс повторил достижение Вембаньямы и Холмгрена
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