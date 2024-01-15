Эрик Споэльстра — об Уэйде: мы должны почтить память нашего величайшего игрока

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра отреагировал на новость о том, что флоридский клуб в течение 2024 года установит статую в честь члена Зала славы баскетбола, ныне совладельца «Юты Джаз» Дуэйна Уэйда.

«Это был потрясающий вечер. Мы должны почтить память и прославить нашего величайшего игрока «Майами Хит». Мне бы хотелось, чтобы он оставался здесь ещё чаще. И я говорю ему это каждый раз, когда вижу его», — сказал Споэльстра во время пресс-конференции.

Дуэйн Уэйд — 13-кратный участник Матча всех звёзд НБА и трёхкратный чемпион лиги в составе «Майами». Отметим, что атакующий защитник также входит в официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. За свою карьеру Уэйд принял участие в 1054 матчах.