Названы игроки «Атланты», которые могут быть включены в сделку по обмену Мюррея

Руководство «Атланты Хоукс», помимо атакующего защитника Деджонте Мюррея, готово также обменять центрового Клинта Капелу и лёгкого форварда Деандре Хантера. Об этом сообщает североамериканский журналист и эксперт Джон Холлинджер в своём материале на The Athletic.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе со стороны «Лос-Анджелес Лейкерс» к 27-летнему Мюррею. Также упоминались такие команды, как «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс», за который когда-то выступал атакующий защитник.

В нынешнем сезоне Мюррей принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 21,1 очка, 4,9 результативные передачи и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,9, трёхочковых — 39,1. На данный момент «Атланта» занимает 11-е место на Востоке (15-23).