Дуэйн Уэйд оценил решение «Майами» установить статую в его честь

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд высказался о решении бывшей команды установить статую в его честь. Ранее стало известно, что «Майами» установит статую, чтобы увековечить заслуги Уэйда, в этом году.

«Даже мечтать не мог о таком! Как же я благодарен. Большое спасибо», — сказал Уэйд перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Хит» и «Шарлотт Хорнетс» (104:87).

Дуэйн— 13-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Он входит в официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. За свою карьеру Уэйд принял участие в 1054 матчах. Помимо «Майами», Дуэйн выступал также за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Сейчас прославленному игроку 41 год.

Дуэйн Уэйд показал, как он проводит время в Китае: