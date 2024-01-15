Тяжёлый форвард Марвин Багли и форвард Айзея Ливерс попрощались с игроками «Детройт Пистонс» после обмена в «Вашингтон Уизардс». Вместе с двумя пиками второго раунда их обменяли на форвардов Данило Галлинари и Майка Мускалу.

Марвин Багли и Айзея Ливерс попрощались с игроками «Детройта» после обмена в «Вашингтон»:

Багли является вторым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2018 года. На протяжении первых четырёх сезонов он выступал за «Сакраменто», после чего перешёл в «Детройт». В этом сезоне НБА на его счету в среднем за матч 10,2 очка, 4,5 подбора и одна результативная передача. Ливерс начал профессиональную карьеру в 2021 году в «Детройте». В нынешнем сезоне в среднем за матч он набирал пять очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 1,1 передачи.