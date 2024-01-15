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«Не знаю, смогу ли пройти через это снова». Бен Симмонс высказался о травме

«Не знаю, смогу ли пройти через это снова». Бен Симмонс высказался о травме
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Австралийский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс, продолжающий восстановление после травмы спины, высказался о своём настрое. По словам Симмонса, он никогда не думал останавливаться.

«Был момент, когда я получил травму в этом сезоне. Тогда я подумал: «Чёрт возьми, я не знаю, смогу ли пройти через это снова». Но я не собираюсь останавливаться. У меня просто нет сил на то, чтобы остановиться», — сказал Симмонс на странице баскетбольного обозревателя Билли Рейнхардта.

Напомним, в последние годы игрок испытывал проблемы, связанные с травмами. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Бен принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 6,1 передачи. В нынешнем сезоне на его счету участие в шести матчах, в которых он в среднем набирал 6,5 очка, совершал 10,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.

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