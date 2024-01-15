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Чемпион Евролиги Виталий Фридзон перешёл в «Автодор»

Чемпион Евролиги Виталий Фридзон перешёл в «Автодор»
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Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Виталий Фридзон стал игроком «Автодора». Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба. Стороны заключили соглашение сроком до конца сезона-2023/2024.

В настоящий момент Виталию 38 лет. В прошлом сезоне Фридзон выступал в «Зените» из Санкт-Петербурга, где в среднем за игру набирал 3,1 очка и совершал 1,4 подбора.

Помимо титула в Евролиге, Фридзон выигрывал бронзу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в составе сборной России. Также он становился бронзовым медалистом чемпионата Европы 2011 года. Имеет шесть чемпионских титулов в Единой лиге ВТБ с ЦСКА.

«Автодор» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе саратовской команды девять побед при 13 поражениях.

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