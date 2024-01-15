Главный тренер «Автодора» Богичевич высказался о переходе в команду 38-летнего Фридзона

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал подписание контракта с российским ветераном Виталием Фридзоном. Напомним, стороны заключили соглашение сроком до конца нынешнего сезона. Богичевич отметил, что у Фридзона менталитет победителя, выразив уверенность, что Виталий поможет саратовской команде в этом сезоне. Сейчас игроку 38 лет.

«Я очень счастлив, что Виталий присоединился к нашему клубу. Мы рады заполучить игрока и личность такого масштаба. Это отличный баскетболист с огромным опытом и бойцовским характером, которые нам по-настоящему необходимы. Он провёл много матчей на международном уровне за сборную России и в Евролиге. У него психология победителя и большой авторитет в лиге. Фридзон – тот игрок, который действительно нужен нашей молодой команде», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».