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Стали известны первые шесть игроков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала имена первых шести игроков, которые примут участие в Матче всех звёзд. По три игрока в переднюю и заднюю линии были выбраны на основании голосования болельщиков.

Задняя линия: Антон Глазунов («Уралмаш»), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Александр Платунов («Парма»).

Передняя линия: Би Джей Джонсон «Парма»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Октавиус Эллис («Уралмаш»).

В рамках следующего этапа голоса будут давать представители СМИ. В течение недели журналисты ведущих спортивных изданий выберут ещё шесть баскетболистов. Голосование завершится 22 января.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ состоится 18 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее впечатлениями от попадания в список претендентов на участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ поделился Мартюк.