Виталий Фридзон стал самым возрастным игроком Единой лиги в сезоне-2023/2024

Российский ветеран Виталий Фридзон является самым возрастным игроком Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.

Напомним, сегодня, 15 января, прославленный баскетболист заключил контракт с «Автодором». В день подписания соглашения с саратовским клубом Виталию 38 лет, три месяца и один день (14.10.1985). Другой российский ветеран, выступающий в Единой лиге ВТБ за казанский УНИКС, Евгений Колесников, немного младше Виталия (26.12.1985). Топ-3 замыкает Антон Понкрашов из «Нижнего Новгорода» (23.04.1986).

Отметим, что Фридзон заключил контракт с «Автодором» сроком до конца сезона-2023/2024. В настоящий момент клуб из Саратова занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе команды девять побед при 13 поражениях.