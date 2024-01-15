Инсайдер раскрыл трансферную цель «Локомотива-Кубань» на зарубежном рынке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» проявляет заинтересованность в приобретении сенегальского форварда Мориса Ндура. Об этом у себя в социальных сетях, ссылаясь на источники, рассказал известный журналист Мозес Барда.

По словам Барды, Ндур в скором времени покинет иерусалимский «Хапоэль» и станет свободным агентом.

Отметим, что сенегалец уже выступал в Единой лиге ВТБ. С 2017 по 2019 год Морис играл за казанский УНИКС. Профессиональную карьеру Ндур начинал в мадридском «Реале». Имеет опыт выступления в Национальной баскетбольной ассоциации («Нью-Йорк Никс»).

«Локомотив-Кубань» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея своём счету 16 побед при шести поражениях.