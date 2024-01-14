«Локомотив» готов к новым свершениям. У команды Секулича 15 побед в 17 матчах

13 января «Локомотив-Кубань» в домашнем матче переиграл ЦСКА и укрепил свои позиции в топ-6 турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.

Команда Александра Секулича после невнятного старта сезона набрала ход и имеет сейчас самую продолжительную победную серию в чемпионате, которая насчитывает семь матчей.

«Чемпионат» подготовил материал о перспективах краснодарской команды в нынешнем сезоне.

Игроки ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» давно находится в топе Единой лиги ВТБ, но до некоторого периода казалось, что баскетбольная общественность не воспринимала клуб всерьёз, считая, что это временное явление. И это несмотря на успехи в еврокубках.

Однако по-настоящему отправной точкой стал минувший сезон. Краснодарская команда пригласила на пост главного тренера действующего наставника сборной Словении Александра Секулича и, можно сказать, сорвала джекпот. Поначалу было непросто, но специалист нашёл ключ к команде, в том числе к молодым перспективным игрокам, и это заработало. В итоге «Локо» в полуфинале Единой лиги ВТБ прошёл ЦСКА с Алексеем Шведом и Николой Милутиновым и впервые в своей истории вышел в финал турнира.

Секулич в большом интервью «Чемпионату» вспоминал прошлый сезон, и в частности серию с армейцами.

Александр Секулич главный тренер ПБК «Локомотива-Кубань» «Конечно, было непросто. Но мы предвидели тяжёлый старт, поскольку средний возраст команды был очень юным и у большинства игроков не было достаточного опыта на таком уровне. Так что поначалу дел было очень много, но это была очень интересная работа. Во второй части сезона я уже был достаточно уверен в том, что нам по плечу любые задачи. А когда мы всухую победили в четвертьфинале «Нижний Новгород», я понял, что и ЦСКА в полуфинале нам по силам.

Мы прекрасно понимали уровень соперника. Но мы к тому моменту и сами начали показывать очень хороший баскетбол. Я горжусь игрой, которую мы с очень молодой командой показали в той серии. Да, может, нам в какие-то моменты полуфинальной серии повезло. Но удачу надо заслужить. Безусловно, это была большая победа для нас. Однако мы очень хорошо поработали, чтобы её добыть».

Своим выступлением краснодарцы буквально обозначили многолетним топам, что с ними надо считаться. И это продолжилось в нынешнем сезоне: у «Локо» по чемпионату пять побед в шести матчах с УНИКСом, ЦСКА и «Зенитом». Единственное поражение в матче с командой «большой тройки» произошло в первой игре регулярного чемпионата. Тогда красно-зелёные уступили действующему чемпиону — УНИКСу. Дальше были только победы в матчах с прямыми конкурентами за чемпионство.

Однако сезон начинался не так гладко: «Локо» стартовал с четырёх поражений в пяти матчах, а у болельщиков начали возникать резонные вопросы. При этом команда за межсезонье явно не стала слабее, так как все основные игроки остались в клубе. Складывалось впечатление, что у краснодарцев «синдром второго сезона»: когда после успешного отдельно взятого игрового года следует провальный. Но у Александра Секулича всё было под контролем – после этого периода краснодарцы выдали 15 побед в 17 матчах.

Игроки ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Сейчас железнодорожники кажутся одной из самых стабильных команд лиги. Каждый игрок знает свою роль и функцию, а скамейка достойно подменяет стартовый состав, практически не уступая ему. Молодые игроки в лице Емченко, Щербенёва, Мартюка и Елатонцева продолжают прогрессировать и не проседают. Безусловно, это даёт «Локомотиву» определённое преимущество.

Ходили слухи, что краснодарцы намерены усилиться ещё одним легионером. В клубе эту информацию не комментировали, но вполне возможно, что это произойдёт перед плей-офф, и, может быть, будет подписан даже иностранец из другой команды Лиги ВТБ, которая не пробьётся в постсезон. Такая практика часто применяется: например, защитник Маркос Найт весь регулярный чемпионат прошлого сезона провёл в «Самаре», но после того, как команда не попала в плей-офф, он перешёл в УНИКС и сыграл не последнюю роль в чемпионстве.

Но и без этого «Локомотив» очень сыгран и точно хочет как минимум повторить свой прошлогодний путь — дойти до финала. Сезонная серия с лидерами показывает, что коллектив Секулича готов к новым свершениям и у команды есть всё для этого. На данный момент у ЦСКА и УНИКСа если не спад, то точно не подъём. «Зенит» набирает обороты, но «Локо» в декабре смял команду Паскуаля в Санкт-Петербурге с преимуществом в 20 очков.

Чем ближе плей-офф, тем ярче его предвкушение. В Лиге нет явного фаворита: практически каждая команда может нанести сопернику поражение, но краснодарцы предстают в качестве одного из самых приятных и перспективных коллективов.