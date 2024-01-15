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Единая лига назвала символическую пятёрку минувшей недели

Единая лига назвала символическую пятёрку минувшей недели
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку прошедшей недели (8-14 января).

Символическая пятёрка недели (8-14 января):

  • Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») — 25,5 очка, 5,5 подбора и 5,5 передачи в среднем за матч;
  • Би Джей Джонсон («Парма») - 23,0 очка, 5,0 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч;
  • Владислав Трушкин (МБА) - 21,5 очка, 6,0 подбора, 1,5 передачи в среднем за матч;
  • Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») - 13,5 очка, 7,0 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч;
  • Джавонта Хоукинс («Самара») - 13,5 очка, 4,5 подбора в среднем за матч.

В данный момент московский ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, набрав 39 очков в 21 проведённом матче. Следом идут УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань. Они набрали по 38 очков после 22 игр.

Турнирная таблица Единой лиги
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