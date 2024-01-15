Инсайдер: нет никаких шансов, что Лавин перейдёт в «Лейкерс»

Известный обозреватель и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Виндхорст заявил, что атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин не станет баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Думаю, что нет никаких шансов, что Зак Лавин окажется в «Лейкерс», — приводит слова Виндхорста The Trade Deadline в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее сообщалось, что заинтересованность в приобретении Лавина, помимо «Лос-Анджелес Лейкерс», проявляют «Сакраменто Кингз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Торонто Рэпторс» и «Нью-Йорк Никс».

Напомним, баскетболист недавно восстановился после травмы. В текущем сезоне НБА он принял участие в 23 матчах, в среднем набирал 20,1 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал четыре передачи.