Кто являлся лучшим тяжёлым форвардом 2010-х?

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий. Сегодня, 15 января, мы продолжаем голосование за игроков из 2010-х. Кто являлся лучшим тяжёлым форвардом той декады?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезонами-2009/2010 и 2018/2019.

Тим Данкан: одно чемпионство, четыре участия в Матче всех звёзд, одно попадание в символические сборные по итогам сезона.

Энтони Дэвис: шесть участий в Матче всех звёзд, три попадания в символические сборные по итогам сезона.

Дрэймонд Грин: три чемпионства, лучший оборонительный игрок 2017 года, три участия в Матче всех звёзд, два попадания в символические сборные по итогам сезона.

Блэйк Гриффин: шесть участий в Матче всех звёзд, пять попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Дирк Новицки: одно чемпионство, шесть участий в Матче всех звёзд, два попадания в символические сборные по итогам сезона.