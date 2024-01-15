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Кто являлся лучшим тяжёлым форвардом 2010-х?

Кто являлся лучшим тяжёлым форвардом 2010-х?
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Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий. Сегодня, 15 января, мы продолжаем голосование за игроков из 2010-х. Кто являлся лучшим тяжёлым форвардом той декады?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезонами-2009/2010 и 2018/2019.

Тим Данкан: одно чемпионство, четыре участия в Матче всех звёзд, одно попадание в символические сборные по итогам сезона.

Энтони Дэвис: шесть участий в Матче всех звёзд, три попадания в символические сборные по итогам сезона.

Дрэймонд Грин: три чемпионства, лучший оборонительный игрок 2017 года, три участия в Матче всех звёзд, два попадания в символические сборные по итогам сезона.

Блэйк Гриффин: шесть участий в Матче всех звёзд, пять попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Дирк Новицки: одно чемпионство, шесть участий в Матче всех звёзд, два попадания в символические сборные по итогам сезона.

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