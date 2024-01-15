Самолёт «Локомотива-Кубань» приземлился в Екатеринбурге после пятичасовой задержки рейса

Пресс-служба краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» сообщила, что команда приземлилась в Екатеринбурге. Ранее появилась информация, что авиарейс был задержан на пять часов.

В среду, 17 января, «Локомотив-Кубань» встретится с местным «Уралмашем» в рамках первого матча четвертьфинала Кубка России по баскетболу. Игра начнётся в 16:00 по московскому времени.

«Приземлились в Екатеринбурге», — подписано фото, опубликованное в телеграм-канале краснодарского клуба.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Отметим, что на стадии четвертьфинала Кубка России сыграют восемь представителей Единой лиги ВТБ: «Самара» встретится с «Зенитом» (Санкт-Петербург), «Руна» (Москва) сыграет с командой «Пари Нижний Новгород», а МБА (Москва) — с пермской «Пармой».