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Инсайдер оценил вероятность обмена Зака Лавина из «Чикаго» в «Лейкерс»

Инсайдер оценил вероятность обмена Зака Лавина из «Чикаго» в «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст во время шоу The Hoop Collective выразил мнение, что руководство «Чикаго Буллз» не обменяет атакующего защитника Зака Лавина в «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на последние слухи.

В частности, Уиндхорст оценил вероятность такого сценария в 0%. Отметим, что действующий контракт 28-летнего Лавина рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 48,96 млн). В сезоне-2023/2024 атакующий защитник заработает $ 40,06 млн.

В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в 23 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, 5,3 подбора и четыре результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,1, трёхочковых — 34,4. На данный момент «Чикаго» занимает девятое место на Востоке (19-22).

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