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Фридзон высказался о шансах «Автодора» на плей-офф Единой лиги после перехода в команду

Фридзон высказался о шансах «Автодора» на плей-офф Единой лиги после перехода в команду
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Виталий Фридзон дал комментарий по поводу перехода в саратовский «Автодор», выразив уверенность, что его опыт поможет команде пробиться в плей-офф Единой лиги ВТБ. Сейчас саратовцы располагаются на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата, имея на счету девять побед и 13 поражений.

«Команда очень хорошо выглядит в нынешнем сезоне. Показали отличный баскетбол против «Зенита», но в концовке, можно сказать, отдали свою игру. К сожалению, так бывает в спорте. На мой взгляд, саратовцам не хватило везения и ротации. Конечно, мне понадобится немного времени, чтобы влиться в команду и чуть набрать форму. Всё-таки Лига ВТБ – турнир очень высокого уровня. Но уверен, что со своим опытом я помогу «Автодору» решить поставленные задачи и выйти в плей-офф», — приводит слова Фридзона пресс-служба «Автодора».

Ранее мыслями о переходе Виталия в «Автодор» поделился его главный тренер Миленко Богичевич.

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