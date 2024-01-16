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Карлайл назвал действующего игрока НБА, который больше всего похож на Дирка Новицки

Карлайл назвал действующего игрока НБА, который больше всего похож на Дирка Новицки
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл признался, что тяжёлый форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен больше всего ему напоминает легендарного игрока НБА Дирка Новицки.

«Нет такого игрока, который так сильно напоминал бы мне Дирка Новицки. Парень ростом семь футов, может угрожать с дистанции и играть внутри», — приводит слова Карлайла у себя в социальных сетях обозреватель KSL Channel 5 Райан Миллер.

Новицки завершил карьеру в 2019 году. Является чемпионом НБА 2011 года. В том же году был признан самым ценным игроком финала НБА. 14 раз участвовал в матчах всех звёзд лиги.

Маркканен в этом сезоне НБА к данному моменту принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 24 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 1,8 передачи.

«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:

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