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Шрёдер подарил Тейтуму джерси с пожеланием стать чемпионом после очного матча НБА

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Деннис Шрёдер после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (96:105) подарил форварду соперника Джейсону Тейтуму своё игровое джерси с пожеланием.

Фотографию подарка опубликовал форвард «Бостона» своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива

«Пойди и выиграй титул в этом сезоне. P.S. Топ-5», – написал Шрёдер на игровой форме.

Тейтум отметился во встрече дабл-даблом из 19 очков и 14 подборов, добавив к ним шесть результативных передач. На счету Шрёдера 13 очков, семь подборов и два результативных паса по итогам игры.

Напомним, Шрёдер выступал в составе «Селтикс» в сезоне-2021/2022.

«Бостон» является лучшей командой текущего сезона НБА, имея в активе 31 победу в 40 матчах. Ни одна другая команда лиги ещё не добралась даже до отметки в 29 побед.