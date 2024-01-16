Легенда НБА назвал позором церемонию включения в Зал славы «Чикаго»

Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли критически высказался о церемонии включения в Зал славы «Чикаго Буллз».

Напомним, главные звёзды «Чикаго» Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман пропустили мероприятие. Также большой резонанс вызвало поведение фанатов команды, которые освистали включение бывшего генерального менеджера Джерри Крауза в Зал славы. Этот случай довёл до слёз его вдову Тельму Крауз, которая тоже присутствовала на церемонии.

То, что произошло в Чикаго является позором, я хочу быть очень осторожным в словах, потому что вы знаете, что я люблю город Чикаго, но то, что произошло было позором.

Майкл, Скотти и Деннис не пришли. Это было неправильно. Это был полный позор всему наследию «Чикаго Буллз»". Это просто глупо, но то, что фанаты сделали с миссис Крауз, было совсем не хорошо.

Там была его жена, и они довели эту женщину до слёз, и это было полным дерьмом. Это было неправильно. То, что эта леди так плакала, ранило моё сердце, когда я смотрел на это», — сказал Баркли в эфире TNT.