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Ивица Зубац похвалил Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука

Ивица Зубац похвалил Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука
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Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Ивица Зубац высказался о партнёрах по команде разыгрывающих Джеймсе Хардене и Расселле Уэстбруке.

«Харден? Когда мы впервые начали тренироваться вместе, Джеймс попросил меня задержаться ненадолго и поработать над пик-н-роллами. Я подумал, что дело в том, что он только что присоединился к нам и хочет побыстрее узнать друг друга. Думал, это всё продлится пару дней.

Но нет, теперь после каждой тренировки я остаюсь, многие ребята остаются. Мы все работаем над пик-н-роллами. После каждой тренировки мы работаем в зале ещё по 20 минут.

Уэстбрук? Я не понимаю, как у него это получается. Он уже столько сезонов провёл в этой лиге. Мы ещё только разминаемся перед тренировкой, а этот парень уже допрыгивает головой до кольца. Внутри него кипит бешеная энергия. Он всегда в движении, кричит, всем подсказывает», – рассказал Зубац в подкасте Пола Джорджа.

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