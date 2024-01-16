«Опыт не пропьёшь». Лиходей — о переходе 38-летнего Фридзона в «Автодор»

Бывший игрок клубов Единой лиги Валерий Лиходей прокомментировал переход 38-летнего Виталия Фридзона в саратовский «Автодор».

«То, что Фридзон поможет своей команде, это однозначно. Если даже не в игре, то 100 процентов в раздевалке. Но раз Виталий подписал контракт, то, стало быть, он уверен в себе и должен быть в хорошей форме. Опыт не пропьёшь (смеётся). Будет интересно следить за его игрой. Фридзон ведь даже старше меня. Уже не так много у нас осталось людей, которые играют в 37–38 лет», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Фридзон выступал в «Зените» из Санкт-Петербурга, где в среднем за игру набирал 3,1 очка и совершал 1,4 подбора.

«Автодор» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе саратовской команды девять побед при 13 поражениях.