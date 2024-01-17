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Инсайдер рассказал о переговорах между «Торонто» и «Индианой» по Паскалю Сиакаму

Инсайдер рассказал о переговорах между «Торонто» и «Индианой» по Паскалю Сиакаму
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что руководство «Индианы Пэйсерс» ведёт переговоры с «Торонто Рэпторс» по поводу приобретения тяжёлого форварда канадского клуба Паскаля Сиакама.

«Сейчас актуально: «Рэпторс» и «Пэйсерс» ведут активные переговоры об обмене двукратного участника Матча звёзд Паскаля Сиакама. В пакет входят три драфт-пика первого раунда, сообщают источники в лиге», — написал Чарания в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне 29-летний Сиакам принял участие в 39 встречах, набирая в среднем 22,2 очка, 6,3 подбора и 4,9 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,2, трёхочковых — 31,7. «Торонто» на данный момент занимает 12-е место в Восточной конференции с 15 победами при 25 поражениях.

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