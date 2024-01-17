«Мемфис» подписал контракт с сыном Скотти Пиппена

Руководство «Мемфис Гриззлиз» приняло решение подписать двусторонний контракт с разыгрывающим Скотти Пиппеном-младшим, рассчитанный на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Пиппен-младший является сыном члена Зала славы Скотти Пиппена.

Отметим, что в середине октября прошлого года Пиппен-младший был отчислен «Лос-Анджелес Лейкерс». После 23-летний баскетболист продолжил своё выступление в Лиге развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Разыгрывающий в НБА в общей сложности принял участие в шести матчах, в которых набирал в среднем 2,3 очка, 0,7 подбора и 0,3 результативной передачи, проводя на площадке 5,3 минуты. В Лиге развития сезона-2023/2024 у Пиппена-младшего 21,4 очка и 5,6 передачи в среднем.