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«Бруклин» отказался от крупного предложения по поводу обмена Микала Бриджеса

«Бруклин» отказался от крупного предложения по поводу обмена Микала Бриджеса
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Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации, в сезоне-2022/2023 отклонил предложение одной из команд, которая предлагала за форварда Микала Бриджеса четыре пика первого раунда. Об этом сообщает New York Post.

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Также в материале источника говорится о том, что клуб из Нью-Йорка по-прежнему не намерен расставаться со своим баскетболистом и не рассматривают варианты с его обменом в сезоне-2023/2024.

Напомним, Микал Бриджес оказался в «Нетс» в середине прошлого сезона вследствие обмена двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта в «Финикс Санз».

На данный момент «Бруклин» во главе с Бриджесом занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда победила в 16 матчах при 23 поражениях.

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