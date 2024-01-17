Журналист сообщил, что может получить «Вашингтон», если обменяет Кайла Кузму

Журналист Сэм Векени поделился мнением насчёт того, что «Вашингтон Уизардс» может получить на рынке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), если обменяет форварда команды Кайла Кузму.
«Источники в НБА оценивают текущую цену Кузмы примерно в два пика первого раунда или другую эквивалентную стоимость. Я скептически отношусь к тому, что другая команда согласится на такую цену, поэтому посмотрим, есть ли у «Уизардс» пространство для маневра или рынок существенно изменится до февраля», – приводит слова Векени The Athletic.
На данный момент «Вашингтон» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из столицы США победил в семи матчах при 32 поражениях в регулярном чемпионате НБА.