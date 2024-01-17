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Журналист сообщил, что может получить «Вашингтон», если обменяет Кайла Кузму

Журналист сообщил, что может получить «Вашингтон», если обменяет Кайла Кузму
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Журналист Сэм Векени поделился мнением насчёт того, что «Вашингтон Уизардс» может получить на рынке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), если обменяет форварда команды Кайла Кузму.

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«Источники в НБА оценивают текущую цену Кузмы примерно в два пика первого раунда или другую эквивалентную стоимость. Я скептически отношусь к тому, что другая команда согласится на такую цену, поэтому посмотрим, есть ли у «Уизардс» пространство для маневра или рынок существенно изменится до февраля», – приводит слова Векени The Athletic.

На данный момент «Вашингтон» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из столицы США победил в семи матчах при 32 поражениях в регулярном чемпионате НБА.

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