Кендрикс Перкинс рассказал, кого из лидеров «Голден Стэйт» необходимо обменять

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением насчёт того, что нужно сделать «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы начать побеждать в лиге.

«Посмотрите на язык тела Клэя Томпсона, настала пора что-то менять. Нельзя поддаваться эмоциям и чувствам. Это уже продолжается на протяжении долгого времени, что мы наглядно видим сейчас в «Голден Стэйт». Да, вы (организация) очень эмоционально привязаны к Клэю Томпсону, как и к Дрэймонду Грину. Но они оба должны быть обменяны. Оба – Клэй и Дрэймонд», – сказал Кендрик Перкинс в эфире ESPN.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений – 18-22.