«Боюсь, что он станет козлом отпущения». Казинс — о топовом игроке НБА

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Демаркус Казинс поделился мнением о разыгрывающем «Атланты Хоукс» Трее Янге.

«Если бы я был Треем Янгом, я бы опережал ситуацию. Ситуация с Треем, которой я боюсь, заключается в том, что он останется [в Атланте] слишком долго, а затем внезапно станет злодеем и козлом отпущения», – сказал Демаркус Казинс в подкасте Bully Ball.

На данный момент «Атланта» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда во главе с Янгом имеет отрицательный баланс побед и поражений в регулярном чемпионате НБА – 16-23.

Ранее Казинс высказался о ситуации с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином и комиссионером НБА Адамом Сильвером.