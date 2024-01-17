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Дженнингс назвал имена игроков «Милуоки», номера которых клуб должен вывести из обращения

Дженнингс назвал имена игроков «Милуоки», номера которых клуб должен вывести из обращения
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брэндон Дженнингс, на заре карьеры выступавший в «Милуоки Бакс», высказал мнение, что клуб в будущем может вывести из обращения игровые номера, под которыми выступают Яннис Адетокунбо, Крис Миддлтон, Джру Холидэй, Брук Лопес и Бобби Портис. Об этом информирует Basketball Forever.

Отметим, что в настоящий момент «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Западной конференции. Игроки «Бакс» одержали 28 побед и потерпели 12 поражений.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры:

Ранее о проблемах «Милуоки» высказался член Зала славы и бывший игрок НБА Чарльз Баркли.

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