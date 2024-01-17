США скоро объявят расширенный состав сборной на участие в ОИ-2024

Мужская национальная баскетбольная команда США планирует в скором времени объявить список из 30 игроков, которые будут претендовать на участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция). Об этом сообщил известный журналист ESPN Марк Спирс в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно информации источника, окончательный состав сборной США по баскетболу из 12 игроков будет утверждён после завершения сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной США Стив Керр проведёт тренировочный сбор в начале июля в Лас-Вегасе. Команда сыграет на нём как минимум одну товарищескую игру. Ожидается, что состав национальной команды на ОИ-2024 из 12 человек будет объявлен в июне до начала сбора.