Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Ховентуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

США скоро объявят расширенный состав сборной на участие в ОИ-2024

США скоро объявят расширенный состав сборной на участие в ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская национальная баскетбольная команда США планирует в скором времени объявить список из 30 игроков, которые будут претендовать на участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция). Об этом сообщил известный журналист ESPN Марк Спирс в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно информации источника, окончательный состав сборной США по баскетболу из 12 игроков будет утверждён после завершения сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной США Стив Керр проведёт тренировочный сбор в начале июля в Лас-Вегасе. Команда сыграет на нём как минимум одну товарищескую игру. Ожидается, что состав национальной команды на ОИ-2024 из 12 человек будет объявлен в июне до начала сбора.

Вероятный соперник США:
Сборная США может сыграть товарищеский матч с Сербией перед стартом Олимпиады
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android