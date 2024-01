«Они не собирались выходить в плей-офф». Пол Пирс – о команде НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о надеждах «Мемфис Гриззлиз» на выход в плей-офф НБА после травмы разыгрывающего Джа Моранта.

«Они не собирались в плей-офф. Меня не волнует, что сделал Джа (Морант). Они не собирались выходить в плей-офф. Они были слишком далеко позади.

Им нужно было бы преодолеть слишком много препятствий. Когда ты в пяти-шести победах от зоны плей-ин, это все равно, что отстать на два круга. Если я буду впереди Усэйна Болта на два круга, и нам осталось пробежать ещё два круга, он меня не догонит», – сказал Пол Пирс в подкасте The Ticket and the Truth.

Напомним, ранее стало известно, что Морант пропустит остаток сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне разыгрывающий успел отбыть 25-матчевую дисквалификацию и после возвращения принял участие в девяти встречах, набирая в среднем 25,1 очка, 8,1 результативной передачи и 5,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,1, трёхочковых — 27,5.