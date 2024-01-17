Источник: форвард «Торонто» Паскаль Сиакам переходит в «Индиану»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что тяжёлый форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам станет игроком «Индианы Пэйсерс».

«Индиана Пэйсерс» завершает приобретение форварда уровня Матча звёзд Паскаля Сиакама в рамках сделки, по которой Брюс Браун, Джордан Нвора и три пика первого раунда перейдут к «Торонто Рэпторс». «Нью-Орлеан» станет третьей командой в сделке, отправив Кайру Льюиса в «Рэпторс».

Источники сообщили, что Индиана отправит в «Рэпторс» два пика первого раунда 2024 года и один пик первого раунда 2026 года. «Нью-Орлеан» отдаёт «Индиане» пик второго раунда.

Сиакам воодушевлён сделкой с «Пэйсерс» и, как ожидается, этим летом будет готов подписать новый контракт с клубом, сообщают источники ESPN. Сиакам может стать свободным агентом в июле», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).