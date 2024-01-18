«Чемпионат» выбрал 10 баскетболистов в голосовании на МВЗ Единой лиги ВТБ

18 февраля в Москве состоится Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитываются голоса болельщиков, на втором — СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард.

Сейчас настало время голосования СМИ, редакция «Чемпионата» выбрала 10 баскетболистов, которые, по нашему мнению, заслуживают попадания на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ.

Задняя линия:

1. Трент Фрейзер («Зенит»).

2. Маркелл Джонсон («Астана»).

3. Никола Иванович («Руна»).

4. Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань»).

5. Ненад Димитриевич (УНИКС).

Передняя линия:

1. Винс Хантер («Зенит»).

2. Девон Акун-Персёлл («Локомотив-Кубань»).

3. Ройс Хэмм («Астана»).

4. Ричард Соломон («Парма»).

5. Амат М'Бай (ЦСКА).