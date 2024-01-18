В какой клуб Единой лиги ВТБ перейдёт Швед в случае, если он захочет вернуться?

Российский разыгрывающий Алексей Швед выступает в чемпионате Китая по баскетболу за «Шаньси Лунгс», присоединившись к команде после завершения сезона-2022/2023 Единой лиги ВТБ.

После окончания прошлого сезона Швед покинул ЦСКА, который представлял с 2021 года. В московскую команду он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.

После перехода в чемпионат Китая многих интересовало, зачем Швед сделал этот выбор, ведь он мог спокойно выступать в одном из клубов Единой лиги ВТБ или Евролиги. Сегодня Алексей сообщил, что открыт для предложения хороших команд Единой лиги перед стартом плей-офф турнира.

В какой клуб Единой лиги ВТБ перейдёт Швед в случае, если он захочет вернуться?