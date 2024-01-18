Приостановивший карьеру в ЦСКА Курбанов дисквалифицирован за кокаин

Бывший капитан московского ЦСКА Никита Курбанов дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина. Об этом сообщает «РИА Новости».

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Курбанова на три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

Вместе с ЦСКА Курбанов трижды побеждал в Евролиге, последний раз — в сезоне-2018/2019. Курбанов является 11-кратным чемпионом России (в том числе семь раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ). Отметим, что российский форвард армейцев признавался самым ценным игроком Единой лиги в 2019 году, когда в среднем за игру набирал 7,4 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи.