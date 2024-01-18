Дисквалифицированный на 3 месяца за кокаин Курбанов сможет сыграть за ЦСКА уже через 3 дня

Бывший капитан московского ЦСКА Никита Курбанов, которого дисквалифицировали на три месяца за употребление кокаина, может сыграть за армейцев в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ уже через три дня.

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Курбанова на три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

Таким образом, скоро срок дисквалификации баскетболиста закончится и Курбанов может сыграть за ЦСКА в матче с екатеринбургским «Уралмашем» 21 января (начало в 14:00 мск).

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