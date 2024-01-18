Олимпийский чемпион отметил рост уровня Единой лиги ВТБ

Олимпийский чемпион Сеула 1988 года, баскетболист и заслуженный мастер спорта Валерий Тихоненко поделился мнением об уровне Единой лиги ВТБ на данный момент.

«С учётом того, что творится с недопуском наших спортсменов, клубов и сборных на международные соревнования, внутренняя Единая лига ВТБ стала настолько сильна, что выделить кого то очень сложно.

Руководство лиги развивает её, идёт вперёд. Турнир становится гораздо сильнее. Кто бы мог подумать, что «Енисей» будет идти на пятой строчке и выигрывать у клубов из первой тройки?

Выделил бы, в общем, саму лигу, чемпионат становится интереснее не только для самих спортсменов, но и для любителей баскетбола», — сказал Тихоненко в эфире программы «Все на Матч!»

Напомним, что действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС, который в финале плей-офф прошлого сезона обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

Московский ЦСКА возглавляет турнирную таблицу сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ. Армейцы победили в 18 матчах при трёх поражениях. Следом расположились УНИКС, санкт-петербургский «Зенит» и «Локомотив-Кубань», у всех команд одинаковое количество побед и поражений — 16-6.