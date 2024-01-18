«Не ожидал такого от Курбанова». Елевич — о дисквалификации экс-капитана ЦСКА за кокаин

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался относительно того, что бывшего капитана московского ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали за употребление кокаина.

«Вы меня убили этой новостью! Не ожидал таких новостей от Никиты, мне очень жаль, что это произошло. Я очень давно знаю Никиту, к нему не было вопросов с точки зрения профессионализма, отношения к делу. Очень положительно и с глубочайшим уважением отношусь к Курбанову. Но видите, как жизнь может повернуться. Дай бог, чтобы в скором времени он возобновил карьеру, а этот случай был просто ошибкой для него. Желаю успехов Никите! Он ещё не исчерпал себя и способен помочь ЦСКА», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Курбанова на три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.