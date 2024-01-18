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«Большие деньги выводят не на ту дорожку». Ерёмин — о дисквалификации Курбанова за кокаин

«Большие деньги выводят не на ту дорожку». Ерёмин — о дисквалификации Курбанова за кокаин
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Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин высказался по поводу того, что бывшего капитана московского ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали за употребление кокаина.

«Очень печально, жаль. Курбанов — один из лучших российских баскетболистов. Он всегда вызывал у меня симпатию и как игрок, и своими человеческими качествами. Наверное, где-то заблудился: порой большие деньги не на ту дорожку выводят. Но, надеюсь, эта ситуация будет для него уроком. Раз такое произошло, надо делать очень серьёзные выводы. Я переживаю за Никиту и по-человечески, и в чисто спортивном плане. Дай бог, чтобы он сделал для себя правильные выводы. Думаю, что он ещё может пару лет поиграть», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Курбанова на три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

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