Агент Никиты Курбанова прокомментировал дисквалификацию игрока из-за кокаина

Агент экс-капитана московского ЦСКА Никиты Курбанова прославленный баскетболист Сергей Тараканов поделился мнением о дисквалификации игрока на три месяца в связи с употреблением кокаина.

«Пока не говорил с Никитой на эту тему. Это проблема и беда. Надеюсь, что это был разовый эксперимент в жизни. Уверен, что это не привычка Никиты, я его давно и хорошо знаю. Можно назвать это несчастным случаем. Я сам в шоке от данной новости», — приводит слова Тараканова «Спорт-экспресс».

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Курбанова на три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

Напомним, 27 октября Курбанов приостановил профессиональную карьеру. ЦСКА и Никита отказались комментировать данную ситуацию.