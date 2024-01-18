«Никита подвёл клуб». В ЦСКА отреагировали на наказание капитана Курбанова за кокаин

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал новость о трёхмесячной дисквалификации экс-капитана армейцев Никиты Курбанова за употребление кокаина.

«ЦСКА всегда был и будет противником использования запрещённых веществ, осуждал все виды их применения. Ради любых целей. Кого бы это ни касалось. Мы оказали РУСАДА полное содействие в расследовании. До получения окончательного вердикта мы не имели права комментировать ситуацию и обсуждать возможные действия клуба. Сегодня мы, как и все, увидели официальный документ, и нам необходимо время, чтобы обсудить ситуацию внутри клуба, со спонсорами и учредителями, и потом принять взвешенное решение о будущем Никиты Курбанова в ЦСКА.

Никита наш товарищ. Ему сейчас непросто. Он сделал ошибку, подвёл клуб, партнёров по команде и болельщиков, это урок для всех баскетболистов и спортсменов в целом, мы его осуждаем, и за сделанное он получил заслуженное наказание. Но при этом отмечу, что Никита всю свою впечатляющую карьеру был и остаётся образцом отношения к делу. Все до единого тренеры ЦСКА были в восторге от работы с Курбановым. Уверен, что его имя со временем будет снова ассоциироваться с профессиональным отношением к делу и большими успехами», – приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Курбанова на три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

Напомним, 27 октября Курбанов приостановил профессиональную карьеру. ЦСКА и Никита отказались комментировать данную ситуацию.

Вместе с ЦСКА Курбанов трижды побеждал в Евролиге, последний раз — в сезоне-2018/2019. Курбанов является 11-кратным чемпионом России (в том числе семь раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ). Отметим, что российский форвард армейцев признавался самым ценным игроком Единой лиги в 2019 году, когда в среднем за игру набирал 7,4 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи.